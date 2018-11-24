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Ankara'da lüks otomobil sahiplerini dolandıran suç örgütüne operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 20:43 | Son Güncelleme

ANKARA merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, lüks otomobillerini satmak isteyenlerle bağlantı kurup, güvenlerini kazanarak yaklaşık 1 Milyon TL vurgun yapan şebekeye operasyonda düzenlendi.

ANKARA merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, lüks otomobillerini satmak isteyenlerle bağlantı kurup, güvenlerini kazanarak yaklaşık 1 Milyon TL vurgun yapan şebekeye operasyonda düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.
Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden lüks araçlarını ilan veren bazı kişilerin dolandırıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler bunun üzerine yaklaşık 3 ay süren çalışma neticesi Ankara, İstanbul , Kocaeli, Samsun ve Nevşehir'de eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda bazıları evlerinde olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların, özellikle lüks ve pahalı araçlara alıcı gibi davranarak müşteri oldukları, ilan veren kişilere düşük miktarlarda kapora gönderecek güven telkin ettikleri, daha sonra ise bu kişileri Ankara'ya davet ederek dolandırdıkları öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan suç eylemini yöneten Halil D. ile birlikte 5 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol, 1 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:

-Zanlıların gözaltına alınması

-Zanlıların emniyetten çıkarılışı

Haber:ANKARA/DHA

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