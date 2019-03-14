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Ankara'da lüks otomobilin çarptığı taksinin şoförü öldü (2) - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 16:39 | Son Güncelleme

ANKARA'da kontrolden çıkan lüks otomobilin arkadan hızla çarptığı taksinin şoförü Nevzat Çakır, öldü.

Ankara'da lüks otomobilin çarptığı taksinin şoförü öldü (2) - Yeniden

Fatih POYRAZ- Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da kontrolden çıkan lüks otomobilin arkadan hızla çarptığı taksinin şoförü Nevzat Çakır, öldü. Otomobil sürücüsü İsmail A. ise kaçtı. Polis kaçan sürücüyü her yerde arıyor.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Çankaya ilçesi Ziaur Rahman Caddesi'nde Çankaya Köşkü yakınında meydana geldi. Yıldız semti yönüne giden İsmail A. yönetimindeki 06 AR 5000 plakalı otomobil, aynı yönde giden Nevzat Çakır'ın kullandığı 06 T 6628 plakalı taksiye arkadan hızla çarptı. Otomobil, daha sonra yolun karşısındaki kaldırıma çıkarak durdu.
TAKSİ ŞOFÖRÜ ÖLDÜ, SÜRÜCÜ KAÇTI
Hurda yığını haline gelen otomobilin sürücüsü İsmail A., kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, taksi şoförü Nevzat Çakır'ın öldüğü belirlendi. Çakır'ın cesedi, kaza yerinde yapılan incelemeden sonra hastane morguna kaldırıldı. Çakır'ın cenazesi, bugün ikindi namazı ardından kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
POLİS HER YERDE ARIYOR
Polis ekipleri, kazadan sonra kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Sanayide oto yedek parça dükkanı işlettiği öğrenilen İsmail A., polisin ev ve iş yerinde yaptığı aramada bulunamadı. İsmail A., her yerde aranırken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Ankara'da lüks otomobilin çarptığı taksinin şoförü öldü (2) - YenidenAnkara'da lüks otomobilin çarptığı taksinin şoförü öldü (2) - Yeniden

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