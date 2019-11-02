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Ankara'da 'mail order' yöntemiyle dolandırıcılık yapan çeteye operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 03:48 | Son Güncelleme

ANKARA'da, başkalarına ait kredi kartı bilgilerini kullanarak 'mail order' yöntemiyle alışveriş yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Reset' isimli operasyonda, gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Fatih POYRAZ / ANKARA,(DHA) - ANKARA'da, başkalarına ait kredi kartı bilgilerini kullanarak 'mail order' yöntemiyle alışveriş yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Reset' isimli operasyonda, gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 13 ayrı vatandaşın, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarına ve telefonlarına gönderdikleri 'E-devlet' logolu linklerle kredi kartı veya 'mail order' bilgilerini çalan bir şebekenin izine ulaştı. Ekipler, belirledikleri suç örgütünün elemanlarını takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası suç örgütünün 2 ay önce İstanbul'dan Ankara'ya gelerek ev kiraladıkları ve talimatları 'Ceo' lakaplı elebaşlarından aldıkları tespit edildi. Ekipler, bunun üzerine harekete geçerek, tespit ettikleri adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, şebeke üyesi 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, bilişim dolandırıcılığı yolu ile elde edilen 48 cihazı ele geçirdi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİHAZLARI ALMA ANLARI KAMERADA

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde, yaptıkları bu tür dolandırıcılık eylemlerine kendi aralarında 'reset' diye adlandırdıklarını itiraf etti. Başkalarına ait kredi kartı bilgileri kullanılarak 'mail order' yöntemiyle alışveriş yapan şüphelilerin, sipariş verdikleri dizüstü bilgisayarı, tablet ve akıllı telefon gibi ürünleri mağazalardan teslim alma anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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