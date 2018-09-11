Ankara'da markette silahlı saldırı: 3 yaralı

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da Cengiz Y. markette alışveriş yaparken, husumetli olduğu belirtilen Selahattin G.'nin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda, Cengiz Y. ile markette bulunan 2 kişi yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Altındağ ilçesi Çamlık Mahallesi Orhan Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Bir marketten alışveriş yapan Cengiz Y., husumetlisi Selahattin G.'nin saldırısına uğradı. Selahattin G., tabancayla marketin önüne gelerek içerideki Cengiz Y.'ye doğru peş peşe ateş etti. Silahtan çıkan mermiler, Cengiz Y. ile marketteki 2 kişiye isabet etti. Selahattin G., bekleyen araçla kaçarken, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Saldırı sırasında arabasıyla caddeden geçen İskender Altıntaş, "O arada bir ses duydum. Arabamdan bir ses geldi, aşağı indim. Baktım arabamda delik var kapısında. Oradan buraya geldim, bir tane adam burada yatıyordu. Bir tane kadın burada, bir de içeride yatan vardı. Hepsi bacaklarından vurulmuştu" dedi. Polis Selahattin G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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