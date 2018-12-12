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Ankara'da masaj salonuna fuhuş operasyonu: 13 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.12.2018 08:02 | Son Güncelleme

ANKARA'da polis ekipleri tarafından bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda, 5'i kadın, 13 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da masaj salonuna fuhuş operasyonu: 13 gözaltı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da polis ekipleri tarafından bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda, 5'i kadın, 13 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı istihbari çalışması sonucu, Çankaya ilçesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde faaliyet gösteren masaj salonunda fuhuş yapıldığı belirlendi. Harekete geçen polis ekipleri, müşteri gibi masaj salona girdi. İş yeri yetkilileri ve burada çalışan kadınlar, polisler ile fuhuş pazarlığı yaptı. Ardından polis tarafından operasyon başlatıldı. Operasyonda, kadınlara fuhuş yaptırdığı öne sürülen Mustafa Y., Türkan K., Barış C.K., Ferdi B., Nuh S., Abidin G. ve Şenol P.'nin de aralarında bulunduğu, 5'i kadın, toplam 13 kişi gözaltına alındı.

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