Ankara’da metroda seyahat ederken terör örgütü FETÖ’nün propagandasını yapan ve görüntüleri sosyal medyada dolaşan 4 kişi gözaltına alındı.

Ankara\u2019da metroda seyahat ederken ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc FET\u00d6\u2019n\u00fcn propagandas\u0131n\u0131 yapan ve g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri sosyal medyada dola\u015fan 4 ki\u015fi g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Direksiyon ba\u015f\u0131nda uyuya kal\u0131nca...Korkun\u00e7!\u00d6ld\u00fcr\u00fclen belediye ba\u015fkan\u0131n\u0131n e\u015fi: \u0130n\u015fallah \u015fehitlik bize de nasip olur derdiB\u00fcy\u00fck\u00e7ekmece'de patlama (1)
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