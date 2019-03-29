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Ankara'da metruk binada yangın: 5 ölü (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 10:35 | Son Güncelleme

ANKARA'da 2 katlı metruk bir binada çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

ANKARA, (DHA)- ANKARA'da 2 katlı metruk bir binada çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Altındağ ilçesindeki Ata Sanayi Sitesi'nde Afganistan uyruklu kişilerin kaldığı belirtilen 2 katlı metruk binada, sabah saatlerinde yangın çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

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