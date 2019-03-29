Ankara’da metruk binada yangın: 5 ölü, 11 yaralı

Ankara İskitler’de terk edilmiş eski Atasanayi Sitesinde kağıt toplayıcılarının kaldığı 3 katlı metruk binada çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 09.20 sıralarında İskitler’de bulunan terk edilmiş eski sanayi sitesi içerisindeki Atasanayi bölgesinde 3 katlı metruk bir binada yangın çıktı. Bölgeye, itfaiye ekipleri ve UMKE personeliyle çok sayıda ambulans sevk edildi. Kağıt toplayıcılarının sabah saat 05.00 sıralarında kağıt toplamaya çıktıkları ve geri dönerek dinlenmek amaçlı binanın üst katını kullandıkları öğrenildi. Burada dinlenme sırasında yangının çıktığı öğrenilirken, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürerek soğutma çalışmalarına başladı. UMKE ekiplerine bağlı köpeklerle, bina içerisinde detaylı arama yapılırken hayatını kaybeden ve hastaneye kaldırılan vatandaşlar dışında başka bir kişiye ulaşılmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Yaralanan 11 kişi Ankara’daki farklı hastanelere, hayatını kaybeden 5 kişinin cesedi de Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Ölen ve yaralananlara yönelik kimlik tespit çalışmaları da sürüyor.

Çevredeki görgü tanıkları, "Yangının çıktığını fark eden bazı vatandaşlar binanın arka tarafından kaçarak canını kurtardı. Bazı kişiler de kendi imkanlarıyla yangından kurtulduğu" dedi.

Öte yandan bazı vatandaşlar yaşanan olaydan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

