HABER

Ankara'da midibüs devrildi: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 15:20 | Son Güncelleme

ANKARA’nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, öğle saatlerinde Mamak ilçesi Kayaş semtinde meydana geldi.

ANKARA’nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, öğle saatlerinde Mamak ilçesi Kayaş semtinde meydana geldi. Kırıkkale yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 GF 4345 plakalı midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüje çarpıp devrildi. Kazada midibüste bulunan 3 kişiden 1'i yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan Ankara-Kırıkkale yolu, aracın kaldırılması ardından yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-------------------
-Devrilen midibüs
-Kaza sonrası görüntü
-Detaylar
Haber-Kamera: Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
PYD’nin attığı roketlerle yaralananlardan Kılıçdaroğlu’na tepkiPYD’nin attığı roketlerle yaralananlardan Kılıçdaroğlu’na tepki
Ege’nin en büyük kongre ve kültür merkezi Denizli’de hizmete giriyorEge’nin en büyük kongre ve kültür merkezi Denizli’de hizmete giriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Uygun istifa etti

Bülent Uygun istifa etti

Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek operasyon kararını açıkladı

Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek operasyon kararını açıkladı

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Ümraniye'de dehşet!

Ümraniye'de dehşet!

Survivor'da sevgili şoku! Gelen mesajlarla gözyaşlarını tutamadı

Survivor'da sevgili şoku! Gelen mesajlarla gözyaşlarını tutamadı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçük erkek çocuğu istismar edip... İğrenç! Hepsi flaş bellekten çıktı

İğrenç, hepsini kayda almış! Küçük erkek çocuğunu yakalayıp...

Teröristler yakmıştı, yeniden açılıyor

Teröristler yakmıştı, yeniden açılıyor

Evlilik hayaliyle kandırmış! Genç kıza büyük şok

Evlilik hayaliyle kandırmış! Genç kıza büyük şok

Lüks villanın bodrumunda şaşkına çeviren görüntü

Lüks villanın bodrumunda şaşkına çeviren görüntü

800 yıllık köy turist akınına uğruyor

800 yıllık köy turist akınına uğruyor

Sakar mekeler Ağrı Dağı'nı mesken tuttu

Sakar mekeler Ağrı Dağı'nı mesken tuttu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.