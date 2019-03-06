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Ankara'da midibüs devrildi: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 15:34 | Son Güncelleme

ANKARA’nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan midibüs,  devrildi.

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA’nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan midibüs, devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Mamak ilçesi Kayaş semtinde meydana geldi. Kırıkkale yönüne giden önünde SGK yazısı bulunan 06 GF 4345 plakalı midibüs, adı öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak, refüje çarpıp devrildi. Kazada midibüste bulunan 3 kişiden 1'i yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan Ankara-Kırıkkale yolu, midibüsün kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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