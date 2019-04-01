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Ankara'da, 'millet ittifakı'nın adayı Mansur Yavaş başkan oldu (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 01:27 | Son Güncelleme

'AYRIM YAPMADAN, ANKARALILARI KUCAKLAYACAĞIZ' Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kesin olmayan sonuçlara göre kazanan, 'milleti ittifakı'nın adayı Mansur Yavaş, CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslendi.

'AYRIM YAPMADAN, ANKARALILARI KUCAKLAYACAĞIZ'
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kesin olmayan sonuçlara göre kazanan, 'milleti ittifakı'nın adayı Mansur Yavaş, CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslendi. Seçim otobüsü üzerinde konuşan Yavaş, seçimin kaybedeninin, 'cumhur ittifakı'nın adayı Mehmet Özhaseki olduğunu söyledi. Aday tanıtım toplantısında "Kine, husumete gelmiyoruz" dediğini hatırlatan Yavaş, "Bizler sevgi için geliyoruz. Ayrım yapmadan, Ankaralıları kucaklayacağız. Yola koyulduğumuzda bir temenninde bulunmuştum. Görevi bırakırken 'Herkesin başkanı' diye hatırlanmak istediğimi belirtmiştim. Şimdi bana düşen sözümü tutmak, herkesin başkanı olmaktır. Kimse kaybetmemiştir, Ankara kazanmıştır. Ankara'da huzur kazanmıştır. İnşallah bu huzur bereketle taçlanacaktır. Bizlere düşen Ankaralıların emeğiyle ortaya çıkan bu başarıyı başkente hizmetle yüceltmektir. Ankara'daki tüm hemşehrilerimiz rahat uyku çeksinler. Belediye çalışanları tedirgin olmasın. Liyakat sahibi kimsenin ekmeği ile oynamayacağız" dedi.
'İSTANBUL'DA DA BAHAR DOĞACAK'
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, mazlumun belediyesi olacağını kaydeden Yavaş, "Devlet malının yetimin, öksüzün, kimsesizin malı olduğunu unutmayacağız. Sadece işimizi yapacağız. Bizler devlet geleneğini bilen insanlarız. Hukuka, devlet ahlakına ve ortak değerlere zeval getirmeyeceğiz. Adalet ve eşitlik duygularımızın örselenmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Ankara'ya değer katmak isteyen herkesin yol arkadaşı olacağız. Atatürk'ün başkentine yakışmayan görüntüsüne karşı demokrasi, çoğulculuk, huzur, kardeşlik, özgürlük ve refah yolunda kendi farklılıklarını bir kenara bırakan irade olacağız. Hiç kimseyi öteki olarak görmeyeceğiz. Yolumuz huzur, mutluluk, refah ve demokrasidir. Ankara'mıza hizmet yolunda yumuşatıcı olacağız. Şeffaflıktan taviz vermeyeceğiz. Hukuktan ayrılmayacağız. 'Her türlü baskı, tehdit ve iftiraya karşı demokrasi, kardeşlik yolunda destan yazan, onların televizyon ve gazetecileri, niyetleri varsa bizim de yüreklerimiz var' diyerek tarihi değiştiren kardeşlerim hepiniz sağ olun, var olun. İnşallah bir müjde de İstanbul'dan bekleyeceğiz. 2014'te yaşadıklarımı biliyorsunuz. Adalet tecelli bulacak ve İstanbul'da da bahar doğacak diyoruz" diye konuştu.
KILIÇDAROĞLU: İSTANBUL'A GÖREVLENDİRDİM
Mansur Yavaş'ın konuşmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da seçim otobüsünden partililere seslendi. Kılıçdaroğlu, İstanbul'da sandıklara sahip çıkılması konusunda partilileri uyardı. Kılıçdaroğlu, parti meclis üyelerinin ve genel başkan yardımcılarının İstanbul'a gitmesi için görevlendirdiğini kaydetti.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise 'Halkımız demokrasiden yana tavrını koydu. Ekrem İmamoğlu İstanbul'da seçimi kazandı. Bütün MYK üyelerimi İstanbul'a gönderdim. Kesin sonuçlar gelene kadar hiçbirimize uyku yok. İstanbul'a da bahar gelecek' dedi.

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Ankara'da, 'millet ittifakı'nın adayı Mansur Yavaş başkan olduAnkara'da, 'millet ittifakı'nın adayı Mansur Yavaş başkan oldu

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