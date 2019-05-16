Ankara'da milli bayramlarda da toplu taşıma ücretsiz

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentte dini bayramlardan sonra milli bayramlarda da Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre; Başkan Mansur Yavaş’ın imzasıyla Meclis gündemine taşınan, 'Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşıma araçlarının dini ve milli bayramlarda ücretsiz olması'na yönelik teklif oy birliği ile kabul edildi.

Toplu taşıma araçlarında ilk ücretsiz yolcu taşıma hizmeti, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda yapılacak. Vatandaşlar EGO otobüsleri, metro ve teleferik hattından ücretsiz yararlanabilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Meclis toplantısından görüntü

Haber: ANKARA, (DHA)-

