Ankara'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İlhan Bal yönetimindeki 06 DD 0156 plakalı minibüs, Yavuz Selim Mahallesi Şehit Musa Kaplan Sokak'ta Bektaş Dedeoğlu idaresindeki 06 BCP 739 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs, bir evin bahçe duvarına çarptı.
Kazada araç sürücüleri ile minibüste bulunan İlayda, Özlem ve Tunahan Bal yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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