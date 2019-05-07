Ankara'da minibüs, park halindeki kamyonete çarptı: 2 yaralı

Ankara'da, kontrolden çıkan bitkisel atık dolu minibüs, park halindeki kamyonete çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Köşük'ün kullandığı bitkisel akıt dolu 06 DV 7228 plakalı minibüs, Yeşilkuşak Caddesi üzerinde park halinde bulunan 06 FD 0771 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kazada, hurda yığınına dönen minibüste sıkışan Emrah Köşük ile park halindeki kamyonetin sürücüsü Vedat Türksoy yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emrah Köşük, itfaiyenin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılabildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emrah Köşük'ün durumunun ağır, Vedat Türksoy'un ise iyi olduğu öğrenildi.

Minibüsteki bitkisel atıkların yola döküldüğü kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, minibüsün hızla gelerek, kamyonete çarpması yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

- Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsü

- Araçta sıkışan yaralıdan görüntü

- Yaralının çığlık atması

- Olay yerinden detay

- Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)

