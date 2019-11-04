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Ankara’da minibüs polis aracına çarptı: 2’si polis 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 07:37 | Son Güncelleme

Ankara’da bir minibüs, aynı istikamette seyreden polis aracına arkadan çarptı.

Ankara’da bir minibüs, aynı istikamette seyreden polis aracına arkadan çarptı. Kazada ikisi polis memuru, dört kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Turgut Özal Bulvarı üzerinden Mamak ilçesi istikametine seyreden Cüneyt Y. kontrolündeki 66 PE 540 plakalı minibüs, aynı istikamette önünde seyreden Yılmaz A. yönetimindeki resmi polis aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak savrulan polis aracı, refüjdeki beton bariyerlere çarparak yan yattı. Minibüs ise bir süre ilerledikten sonra durabildi.
Kazada, polis memurları Cemal S. ve Yılmaz A. ile minibüsün sürücüsü Cüneyt Y. ve minibüste bulunan Engin A. yaralandı. Devrilen aracının kabininde sıkışan polisler, itfaiye erleri ve olay yerindeki polis ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza nedeniyle Turgut Özal Bulvarı’nın Mamak istikameti yaklaşık yarım saat süreyle ulaşıma kapandı.
Polis ekipleri, kazaya ilişkin çalışma başlattı.

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Ankara'da minibüsün çarptığı polis aracı devrildi: 2'si polis 4 yaralıAnkara'da minibüsün çarptığı polis aracı devrildi: 2'si polis 4 yaralı
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