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Ankara'da minibüsün çarptığı polis aracı takla attı: 2'si polis 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 09:30 | Son Güncelleme

ANKARA'da polis aracı, minibüsün arkadan çarpması sonucu takla attı.

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da polis aracı, minibüsün arkadan çarpması sonucu takla attı. Kazada, 2'si polis toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Altındağ ilçesinde meydana geldi. Turgut Özal Bulvarı'ndan Mamak ilçesine doğru giden Cüneyt Y. yönetimindeki 66 PE 540 plakalı minibüs, önünde seyreden Yılmaz A.'nın kullandığı resmi polis aracına arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücüsü Yılmaz A.'nın kontrolünden çıkan polis aracı, refüje çarparak yan yattı. Kazada, polis memurları Yılmaz A. ile Cemal S. ve minibüsteki Cüneyt Y. ile Engin A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

MESLEKTEŞLARININ YARDIMIYLA SIKIŞTIKLARI YERDEN KURTARILDILAR

İtfaiye ekipleri, polis aracında sıkışan 2 memuru, meslektaşlarının yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık ekipleri, yaralıları, yapılan ilk müdahalenin ardından Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Turgut Özal Bulvarı'nın Samsun yönü yaklaşık yarım saat süreyle ulaşıma kapandı. Araçların çekici ile olay yerinde kaldırılmasının ardından bulvar tekrar trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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