HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara’da misilleme cinayeti

Ankara’da misilleme cinayeti

17.12.2020 12:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da aralarında uyuşturucu satışından dolayı husumet bulunan kişiler arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti.Olay, dün gece Altındağ ilçesi Ulubey Mahallesi Çamlıtepe Caddesi’nde meydana geldi.

Ankara’da aralarında uyuşturucu satışından dolayı husumet bulunan kişiler arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti.
Olay, dün gece Altındağ ilçesi Ulubey Mahallesi Çamlıtepe Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden uyuşturucu satışından dolayı husumet bulunan iki grup Çamlıtepe Caddesi üzerinde kavga etmeye başladı. Kavganın büyüyüp silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucunda Ü.L. ve arkadaşları, karşı gruptan “Dalin” lakaplı İsmail Altun ve yanındaki yabancı uyruklu Abdulhai Alkuda’ya silahla ateş etti. İsmail Altun ve Abdulhai Alkuda ağır yaralanırken, Ü.L. ile arkadaşları olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürülen Abdulhai Alkuda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arkadaşları tarafından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen İsmail Altun da hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden Abdulhai Alkuda ve İsmail Altun’un 3 Kasım’da Mamak ilçesinde Aykut D.’nin öldürüldüğü, Abdulkadir D.’nin de yaralandığı olaya karıştıkları öğrenildi. Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, gündüz saatlerinde 837. Sokak’ta terk edilmiş bir otomobil buldu. Olaya karışanların kullandığı değerlendirilen otomobilde kurşun delikleri ve kan izleri olduğu görüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En ünlü eşofman kimde? En ünlü eşofman kimde?
Bilim Kurulu üyesi normalleşme için tarih verdiBilim Kurulu üyesi normalleşme için tarih verdi
İŞKUR şoför alımı yapıyor!İŞKUR şoför alımı yapıyor!
1/

En Çok Okunan Haberler

Aşı ne zaman uygulanacak? Bakan Koca tarih verdi

Aşı ne zaman uygulanacak? Bakan Koca tarih verdi

Uçaklarda kabin bagajı yasağı kaldırıldı!

Uçaklarda kabin bagajı yasağı kaldırıldı!

Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'

Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'

Sadakatsiz'de Asya'ya şok saldırı! 'Volkan Bey size...'

Sadakatsiz'de Asya'ya şok saldırı! 'Volkan Bey size...'

Kritik toplantı sonrası flaş açıklama! Müjdeli haberi verdi

Kritik toplantı sonrası flaş açıklama! Müjdeli haberi verdi

Koronavirüs meslek hastalığı oluyor iddiası!

Koronavirüs meslek hastalığı oluyor iddiası!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Diğer Haberler

Mustafa Sarıgül duyurdu! Partinin ismi ve logosu belli oldu

Sarıgül duyurdu! İsmi ve logosu belli oldu

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz: Bahar aylarına kadar toplumun önemli bir kısmı aşılanacak

Bilim Kurulu üyesi normalleşme için tarih verdi

Kahreden olay! Müzisyen Duran Ay intihar etti

Kahreden olay! Müzisyen Duran Ay intihar etti

Esenler'de marketteki çocuğa istismarda bulunan kişiye dava

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme

Üniversiteler için 'fuhuş evleri' diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında işlem başlatılıyor

Ebubekir Sofuoğlu’nun açıklamaları hakkında işlem başlatılıyor

Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Yılbaşında yeni önlemler alınmalı

Günler kala flaş açıklama! Yılbaşında yeni önlemler gelebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.