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Ankara’da misilleme cinayetinde ölü sayısı 2’ye yükseldi

17.12.2020 02:40 | Son Güncelleme:
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Ankara’da misilleme cinayetinde ölü sayısı 2’ye yükseldi

Ankara’nın Altındağ ilçesinde aralarında uyuşturucu satışından dolayı husumet bulunan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın misillemesinde tekrar 2 grup karşı karşıya geldi.

Ankara’nın Altındağ ilçesinde aralarında uyuşturucu satışından dolayı husumet bulunan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın misillemesinde tekrar 2 grup karşı karşıya geldi. Akşam saatlerinde meydana gelen silahlı çatışmada 1 kişi ölürken ağır yaralanan 1 kişi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Altındağ ilçesi Ulubey Mahallesi Çamlıtepe Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden uyuşturucu satışından dolayı husumet bulunan 2 grup Çamlıtepe Caddesi üzerinde kavga etmeye başladı. Kavganın büyüyüp silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucunda Ü.L. ve arkadaşları, karşı gruptan “Dalin” lakaplı İsmail Altun ve yanındaki Suriye uyruklu Abdulhai Alkuda’ya silahla ateş etti. Silahlı saldırı sonucunda İsmail Altun ve Abdulhai Alkuda ağır yaralanırken zanlılar Ü.L. ile arkadaşları olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla aynı hastaneye götürülen Abdulhai Alkuda yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Ölü sayısı 2 oldu
Arkadaşları tarafından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne götürülen ağır yaralı Dalin Lakaplı İsmail Altun, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Böylece akşam saatlerinde meydana gelen silahlı çatışmada ölü sayısı 2 oldu.
Ayrıca hayatını kaybeden Suriye uyruklu Abdulhai Alkuda’nın ve ağır yaralanan Dalin Lakaplı İsmail Altun’un 3 Kasım’da Mamak ilçesinde Aykut D.’nin öldürüldüğü, Abdulkadir D.’nin de yaralandığı olaya karıştıkları öğrenildi.

Ankara’da misilleme cinayetinde ölü sayısı 2’ye yükseldi

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