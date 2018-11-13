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Ankara'da MLKP operasyonu: 3 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 13:15 | Son Güncelleme

Ankara'da terör örgütü Marksist Leninist Komünist Partisi'nin (MLKP) gençlik yapılanması üyesi oldukları iddia edilen 3 kişi, gözaltına alındı.

Ankara'da terör örgütü Marksist Leninist Komünist Partisi'nin (MLKP) gençlik yapılanması üyesi oldukları iddia edilen 3 kişi, gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanmasına üye olduğu ve örgüt adına faaliyet yürüttüğü iddia edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden C. E.A., S.P. ve G.Ö., Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)

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