Ankara’da mobilya fabrikası alev alev yandı

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Alevlere teslim olan fabrikadaki işçiler tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Elmadağ Hasanoğlan’da fabrikası bulunan bir mobilya firmasının depoya açılan havalandırma kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyümesiyle fabrikasının büyük bir kısmı cayır cayır yandı. Olay anında içeride bulunan çok sayıda işçi tahliye edildi. Yangında bazı işçiler ise dumandan etkilendi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Fabrikaya giriş ve çıkış noktalarına polis ve jandarma ekipleri güvenliği sağladı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İşçiler ise yanan ekmek teknelerini endişe dolu gözlerle izledi.

