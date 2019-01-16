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Ankara'da mobilya fabrikasında yangın: 5 ölü, 5 yaralı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 20:36 | Son Güncelleme

5 SURİYELİ ÖLDÜ Ankara'nın Altındağ ilçesinde Sitelerde çıkan yangınla ilgili İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, olay yerine gelerek incelemede bulundu, basın mensuplarına açıklama yaptı. Ersoy, yangında 5 Suriye uyruklu işçinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

5 SURİYELİ ÖLDÜ

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Sitelerde çıkan yangınla ilgili İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, olay yerine gelerek incelemede bulundu, basın mensuplarına açıklama yaptı. Ersoy, yangında 5 Suriye uyruklu işçinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Yangının binanın bodrum katında başladığını belirten Ersoy, "Koltuk imalatı yapılan bir yer. Saat 18.00 sıralarında başlıyor yangın. O sırada 5 Suriyeli alt katta dumandan etkilenmemek için yukarıya kaçmış. Yangın da yukarıya ulaştığında 5'ini de kaybettik maalesef. 3'ünün kimliğini tespit ettik, diğerlerinin tespit çalışması sürüyor. Yangın şu anda kontrol altında" dedi.

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