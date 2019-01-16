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Ankara'da mobilya fabrikasında yangın: 5 ölü, 5 yaralı (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.01.2019 23:54 | Son Güncelleme

5 İŞÇİNİN CESEDİ ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI Yangında hayatını kaybeden Suriye uyruklu 5 işçinin cesedi binadan çıkartılarak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Ankara'da mobilya fabrikasında yangın: 5 ölü, 5 yaralı (4)

5 İŞÇİNİN CESEDİ ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI
Yangında hayatını kaybeden Suriye uyruklu 5 işçinin cesedi binadan çıkartılarak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Ulubey Mahallesi'ndeki Siteler'de faaliyet gösteren 4 katlı mobilya fabrikasında meydana gelen yangında hayatını kaybeden Suriye uyruklu 5 kişinin cesedi, ekiplerin uzun uğraşları sonucu binadan çıkartıldı. Cesetler, cenaze araçlarıyla kimlik tespiti yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
İtfaiye ve olay yeri inceleme ekiplerinin binadaki çalışmaları sürüyor.

Fatih POYRAZ-Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)

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