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ANKARA'DA MOBİLYACILAR SİTESİNDE YANGIN, MAHSUR KALANLAR VAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 19:53 | Son Güncelleme

ANKARA'da mobilyacılar sitesinde 4 katlı mobilya fabrikasında yangın çıktı.

ANKARA'da mobilyacılar sitesinde 4 katlı mobilya fabrikasında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre binada mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından yaralı kurtarıldı. İçeride kalan başka işçiler de olduğu belirtilirken, itfaiyenin çalışması sürüyor.

Yangın, akşam saatlerinde Altındağ ilçesinde Ulubey Mahallesi'nde bulunan mobilyacılar sitesinde faaliyet gösteren 4 katlı mobilya fabrikasında meydana geldi. Koltuk üretildiği belirtilen fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler, ilk anda binada mahsur kalan 5 kişiyi binanın pencerelerini kırıp merdivenli araçla kurtardı. Yaralı 5 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ancak içeride mahsur kalan başka işçiler de olduğu öğrenildi. Söndürme çalışmaları sırasında bazı itfaiye erleri de dumandan etkilendi. İtfaiyecilere ambulanslarda müdahale edildi. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürürken, çevrede polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İtfaiyenin kurtarma çalışmaları

- Detaylar

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)

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