Ankara'da Mogan Gölü kıyısında sazlık yangını

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü kıyısında bulunan sazlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın dün akşam saatlerinde, Hacılar Mahallesi yakınlarındaki sazlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıktı. Kısa sürede geniş alana yayılan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerine Ankara Orman Bölge Müdürlüğü ile Gölbaşı Belediyesi ekipleri de destek verdi. Bir süre sonra kontrol altına alınan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonrası söndürüldü.
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