Ankara’da Mogan Gölü'nde kadın cesedi bulundu

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'nde, bir kadın cesedi bulundu. Sudan çıkartılan cesedin, Melek A.’ya (37) ait olduğu belirlendi.

Olay, akşam saatlerinde Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. İlçedeki Mogan Gölü'nde, güvenlik görevlileri tarafından bir kadın cesedi bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü, cesedin sudan çıkartılması için Ankara Emniyet Müdürlüğü su altı ekibinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, cesedi bulunduğu yerden çıkarttı.

CESEDİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerin ardından ceset, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Yapılan ön araştırmada cesedin, Melek A.’ya ait olduğu belirlendi. Melek A.’nın Ankara’nın Keçiören ilçesinde ikamet ettiği tespit edildi.

DÖRT GÜN ÖNCE ÇOCUK CESEDİ BULUNMUŞTU

Öte yandan gölde, geçtiğimiz günlerde de 14 yaşındaki Adalet Ş.’nin cansız bedeni bulunmuştu. Ayrıca, Melek A.’nın cesedinin bulunduğu alanın da, Adalet Ş.’nin cesedinin bulunduğu alana yaklaşık 100 metre uzaklıkta olduğu öğrenildi.

Polisin her iki olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:

- Çocuk cesedinin bulunduğu alandan görüntü

- Kadın cesedinin bulunduğu alandan görüntü

- Gölden görüntü

- Vatandaşla röp.

- Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA-DHA

