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Ankara'da motosikletçilerden çocuk istismarına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 16:54 | Son Güncelleme

Ankara'da faaliyet gösteren motosiklet dernekleri üyeleri, kadına yönelik şiddete ve çocuk istismarına tepki gösterdi.

Ankara'da faaliyet gösteren motosiklet dernekleri üyeleri, kadına yönelik şiddete ve çocuk istismarına tepki gösterdi. Ankara'daki motosiklet dernekleri, çocuk istismarı ve kadına yönelik şiddete tepi göstermek amacıyla Atatürk Kültür Merkezi bahçesinde bir araya geldi. Yaklaşık 50 kişilik grup adına basın açıklaması yapan Ankara Motosiklet ve Kampçılık Derneği Başkanı Orhan Keskin, geçen 22 Nisan'da İstanbul'da Küçükçekmece'de yaşanan çocuk istismarını hatırlatarak, "Bu çirkin istismarın, toplumumuzda telafisi zor infialler yarattığına şahit olduk. Hepimizin vicdanını inciten bu gibi menfur olayların bitmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için, elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi. 'CEZALAR CAYDIRICI OLMALIDIR' Bu çirkin olayların, toplumda ve bireyler üzerinde derin tahribatlar yarattığını ifade eden Keskin, "Bu kötülükleri yapan insanlar 'ağır hasta sınıfı'ndan sayılmaktadırlar. Cinsel istismarın her türlüsüne ve şiddete bulaşan bu mahluklar, kanunlarımızın boşluklarından ve cezaların hafifliğinden asla cesaret almamalıdır. Onun için cezalar yeterince caydırıcı nitelikte ve en ağır şekilde olmalıdır. Tedavi edilmeleri gerekiyorsa da cinsel eğilim içerisinde olanlar için 'iğdiş etme' seçeneği de artık gündeme alınmalıdır" dedi.

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