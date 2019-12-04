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Ankara’da motosikletiyle kaza yapan sürücü ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 06:08 | Son Güncelleme

Ankara’da motosikletiyle kaza yapan sürücü, motosikletten düşerek ağır yaralandı. Olay, Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, ismi henüz öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, motosikletiyle Yenimahalle ilçesinden merkez istikametine seyrettiği sırada Hipodrom Caddesi üzerinde motosikletin kontrolden çıkması sonucu yere düşerek ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise düştüğü yerde hareketsiz kalan sürücüye ilk müdahalede bulundu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı sürücü, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.
Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı. (İHA)

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Ankara trafik kazası

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