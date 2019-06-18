Ankara'da Mursi için gıyabi cenaze namazı

Ülkede yaşanan siyasi kriz nedeniyle darbeye karşı sokaklarda düzenlenen eylemlerde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını belirten Eşref, cunta yönetiminin, İhvan-ı Müslim Hareketi yönetici ve üyelerine yönelik keyfi tutukluluk ve idam kararları verdiğini bildirdi.

Öğlen namazını kılan grup, daha sonra Mursi için kılınacak gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.

Eşref, şunları söyledi:

"Zalim darbeci yönetim, şehit Muhammed Mursi'nin gövdesini hapsetti ve bir daha eve dönüşü olmadı. Ama o sizi dili, kalbi ve yüreğiyle taşladı. Belki zalimler, onu zaferlerle, sessiz sedasız sabahın ilk saatlerinde defnettiler, lakin o kazandı ve elhamdülillah artık gidecek bir cenneti var. Mısır zindanlarında şehit edilen sizlerin ve halen işkence çeken esirlerin ahları bir ordu olacak ve Mısır'ın zalim ve darbeci yönetimini bir kez daha devirecek."

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da emperyalist güçlerin ve iş birlikçilerinin Mursi'nin demokratik yönetimini engellemek için kumpas kurduklarını ifade etti.

Bu süreçte Mursi'nin asla boyun eğmediğini kaydeden Yalçın, şehadet kervanına katılan Mursi'nin, "Çocuklarımız bizim için 'Onlar adamdı' diyecekler." ifadesini kullandığını aktardı.

Yalçın, "Ne Sisi cuntasının yargısını tanıdı ne hakikati eğip büktü ne de kişisel geleceğini zerre miktar düşündü. Muhammed Mursi, hep İslamı, Müslümanları ve ümmeti düşündü. Hepsine şahidiz, adamlığına şahidiz." dedi.

Daha sonra bazı sendika ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri de konuşma yaptı.

Yapılan konuşmaların ardından dua eden grup, tekbir getirerek alandan ayrıldı.

