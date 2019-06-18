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Ankara'da Mursi için gıyabi cenaze namazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 16:21 | Son Güncelleme

MISIR'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan ve mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Muhammed Mursi için Ankara'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenazeye katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Darbeyle gelenler daha büyük darbelerle giderler her zaman" dedi.

Ankara'da Mursi için gıyabi cenaze namazı

Harun ÖZALP- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)- MISIR'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan ve mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Muhammed Mursi için Ankara'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenazeye katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Darbeyle gelenler daha büyük darbelerle giderler her zaman" dedi.
Ankara'da Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde öğle namazı sonrası Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazına, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ankara Valisi Vasip Şahin, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç ile çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından Mursi için dua edildi.
'DARBEYLE UZAKLAŞTIRILDI'
Namazdan sonra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Muhammed Mursi'nin Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olduğunu hatırlatarak, "Kendisi darbeyle uzaklaştırılmıştır. Darbeyle gelenler daha büyük darbelerle giderler her zaman" dedi.
'MISIR HALKININ VERDİĞİ MÜCADELEDE MURSİ BİR SEMBOL'
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, Muhammed Mursi'nin hayatını kaybetmesinin İslam dünyası için acı bir kayıp olduğunu söyleyerek, "Demokrasi, özgürlük ve hukukun üstünlüğü için mücadele vermiş, halkın oylarıyla devlet başına gelmiş bir Cumhurbaşkanının kanlı bir darbeyle görevden alınması maalesef kötü bir durumdur. 4-5 yıldır devam eden bu mahkeme sürecinde en temel insani haklarından dahi mahrum edilen bir Cumhurbaşkanı maalesef bu kötü şartlar içerisinde mahkemede hayatını kaybetmiştir" diye konuştu.
Mısır halkının verdiği mücadelede Mursi'nin bir sembol olduğunu ifade eden Kalın, "Tahrir Meydanı'nda ve Mısır'ın diğer yerlerinde darbeye karşı direnen Mısırlılar içerisinde de binlerce kardeşimiz hayatını kaybetti. 10 binlercesi şu an hapishanede. Bundan daha fazlası da yurt dışına kaçmak zorunda kaldı. Bu durumun Mısır halkının menfaatine olmadığı ortadır" şeklinde konuştu.

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Ankara'da Mursi için gıyabi cenaze namazıAnkara'da Mursi için gıyabi cenaze namazıAnkara'da Mursi için gıyabi cenaze namazıAnkara'da Mursi için gıyabi cenaze namazı

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