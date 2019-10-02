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Ankara'da müstakil evde yangın paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 00:40 | Son Güncelleme

ANKARA'da, müstakil evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 10 kişinin tahliye edildiği ev, kullanılmaz hale geldi.

Ankara'da müstakil evde yangın paniği

Fatih POYRAZ-Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, müstakil evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 10 kişinin tahliye edildiği ev, kullanılmaz hale geldi.
Yangın, akşam saatlerinde Altındağ ilçesinde meydana geldi. Battalgazi Mahallesi 929. Sokak'taki ailenin yaşadığı müstakil evin çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evde bulunan 10 kişiyi tahliye ettikten sonra yangına müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evde büyük çapta hasar oluştu. İtfaiye ve polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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Ankara'da müstakil evde yangın paniğiAnkara'da müstakil evde yangın paniğiAnkara'da müstakil evde yangın paniğiAnkara'da müstakil evde yangın paniği

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