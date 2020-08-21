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Ankara'da nefes kesen kovalamaca: 5 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2020 08:14 | Son Güncelleme

Ankara'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobildeki 5 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı.

Ankara'da nefes kesen kovalamaca: 5 gözaltı

Olay, gece saatlerinde Altındağ ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Ancak, ihtara uymayan sürücü yoluna devam ederken, polis ekipleri otomobilin peşine düştü. Yaklaşık 1 saatlik kovalamacanın ardından otomobil, Yenimahalle ilçesinde havaya ateş açılarak durduruldu. Otomobil sürücüsü Ömer B. ile yanındaki Merve K., Ömer Y., Yusuf D. ve Yusuf G. kelepçelenerek gözaltına alındı. Yapılan incelemede, otomobilin Yusuf G.'nin ablasına ait olduğu tespit edildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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(DHA)

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