Ankara'da Nepalli ev çalışanı 'Beni dövdüler' diyerek şikayetçi oldu, işveren 'İddialar asılsız' diyor

Dört ay önce Türkiye'ye gelen Sonom Karmu Sherpa adlı Nepalli kadın, evinde çalıştığı kişiler tarafından dövüldüğünü, pasaportuna el konduğunu, aç bırakıldığını ve ülkesindeki ailesiyle görüşmesine izin verilmediğini söyledi. Yardım çağrısında bulunduğu videonun sosyal medyada paylaşılmasından sonra, emniyet genç kadını ailenin yanından aldı. BBC Türkçe'ye konuşan işverenler ise Sherpa'nın kız öğrenci yurdunda çalıştırıldığı, şiddet gördüğü ve parasını alamadığı iddialarını reddetti. Sonom Karmu Sherpa, Ankara'da Gülsüm Gözde Durmaz'ın evinde çocuk bakıcılığı yapmak üzere Home Assistadlı şirket aracılığı ile Ağustos 2019'da Türkiye'ye geldi. Ancak tanıkların ifadelerine göre Sherpa, Gülsüm Gözde Durmaz'ın annesi Yaşan Durmaz'a ait Ecen Kız Yurdu'nda bulaşıkçı ve temizlikçi olarak çalıştırmaya başladı. Sherpa'nın yurttaki bitkin ve üzgün hallerini gören tanıkların ona yardım etmek istemeleri üzerine genç kadın Türkiye'ye geldiğinden bu yana yaşadıklarını bir video kaydında anlatarak yardım istedi.

Nepalli kadın yurttaki tanıklara iş vereni ile ayda 400 Euro maaş için anlaştıklarını fakat sadece bir kez parasını alabildiğini, sık sık aç bırakıldığını, dayak yediğini ve pasaportuna el konulduğu için ne yapacağını bilemediğini söyledi. Gazeteci Hasan Sarıtaş, Sherpa'nın çalıştığı kişiler tarafından işkenceye ve kötü muameleye maruz kaldığını anlattığı video görüntülerini dün akşamüstü saatlerinde Twitter hesabından paylaşarak, telefonu ve pasaportu elinden alınan genç kadının yardım istediğini duyurdu. https://twitter.com/HasanSaaritas/status/1206216860691288066?s=20 'Beni her yerde dövdüler' Sonom Karmu Sherpa, patronu Gözde Durmaz'ın annesi Yaşan Durmaz'a ait Ecen Kız Yurdu'nun terasında çekilen videolarda, kendisinden istenilen her işi yapmasına rağmen dayak yediğini, parasının ödenmediğini ve Nepal'deki ailesiyle görüşmesine izin verilmediğini anlattı: "Beni her yerde dövdüler, birçok defa tokat attılar, dişim kırıldığı için çok ağrıyordu. Kolum henüz iyileşmedi. Bir keresinde beni dövdüğü sırada oğlu sesleri duymuştu. Oğlu duymasın diye televizyonu açıp onu başka odaya kilitledi. Beni diğer odaya alıp dayak attı."

Sherpa'nın videosunun sosyal medyada yayılması ve gazeteci Sarıtaş'ın Cebeci Polis Merkezi Amirliği'ne giderek üçüncü şahıs sıfatıyla bilgi vermesi sonrası emniyet güçleri dün gece Sherpa'yı ailenin yanından aldı. Nepalli kadının vücudundaki morluklar doktor muayenesinde tespit edildi. Emniyetteki ifadesi sırasında Sherpa'ya, Ecen Özel Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan yabancı uyruklu bir öğrenci Nabia çevirmenlik yaptı. Sherpa emniyette, videodaki ifadelerinin tamamını doğruladı ve işverenlerinden şikayetçi oldu. BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada da işvereni tarafından dövüldüğünü ve yardım istediğini söyledi. Yurttaki tanıklar video çekti, sosyal medyaya yükledi Ecen Özel Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan yabancı uyruklu bir öğrenci ve haberde isminin geçmesini istemeyen başka bir tanık, Sherpa'nın maruz kaldığı psikolojik ve fiziksel şiddete karşı harekete geçmek istediklerini, bu sebeple Sherpa'nın videosunu çekip sosyal medyadan yardım istemeye karar verdiklerini söyledi. Haberde isminin yer almasını istemeyen ancak Sherpa'nın patronlarıyla ilgili emniyetteki şikayetinden sonra gizli tanık olarak ifade vereceğini söyleyen bir kişi ise şahit olduğu olayları şöyle anlattı:

"Sonom aylardır yurtta bulaşıkçı olarak çalışıyor, her gün işe geliyor. Türkçe bilmiyor ve sürekli ağlıyordu. Bir gün yanına gidip işaret diliyle ve telefonumuzdaki çevirici aracılığıyla 'Neyin var, bana anlat' dedim. Yurtta kalan yabancı uyruklu öğrenci Nabia da aramızda çevirmenlik yapıyordu. "Bir gün bana vücudunu gösterdi. Kolları, göğüsleri, her yeri mosmordu. Çok korktum, kim yapıyor bunu dedim. 'Gözde yapıyor, 'Kimse duymasın diye ağzımı kapatıyor, boğazımı sıkıyor' dedi. Nabia ile birlikte bu videoyu çektik. Bana ve aileme zarar vermelerinden korktuğum için gizli tanık olacağım." Sherpa'nın emniyetteki ifadesi sırasında çevirmenliğini yapan, başından beri olayın yakından tanığı olan ve aynı yurtta ikamet eden Nabia, Sherpa'nın neredeyse kendisini öldürme seviyesine geldiğini anlattı: "Sonom'un Ekim ayından beri hafta içi her gün mutfakta çalıştırıldığını gördüm. Sürekli ağlıyordu, hiçbir şey söylemiyordu. Patronu Gözde çok dövmüş. Yurt sahibinin de ona birkaç kez bağırdığını duydum."

Nabia, "Kendime yeni bir yurt bulacağım, artık orada kalmak istemiyorum" diyor. Sherpa ise şu anda Nabia ile birlikte güvenli bir evde kalıyor. İşveren**ler ne diyor?** BBC Türkçe, Sherpa'nın patronu Gülsüm Gözde Durmaz ve Ecen Özel Kız Yurdu sahibi Yaşan Durmaz'a haklarındaki iddiaları sordu. Yaşan Durmaz, Sherpa'nın yurtta çalışmadığını ve yurtta çalışanların tamamının sigortalı olduğunu söyleyerek konuyla hiçbir alakası olmadığını söyledi. Gülsüm Gözde Durmaz ise Sherpa ile aralarında sadece ücret konusunda bir gerginlik yaşandığını ve parasını her ay elden ödediğini belirtti. Durmaz ayrıca Sherpa'nın sürekli oğluyla birlikte evde olduğunu söyledi, "Eğer dört aydır herhangi bir şiddete maruz kalmış olsaydı istediği zaman giderdi" diye konuştu. Sherpa'ya 4 yaşındaki çocuğunu emanet ettiğini belirten Gülsüm Gözde Durmaz, iddialar için "Hepsi asılsız" dedi: "Herhangi bir darp ya da işkence söz konusu değil. Biz apartmanda yaşıyoruz, eğer öyle bir şey olsa burası ayağa kalkardı. Bu ay sadece maaş konusunda bir sıkıntı yaşamıştık. Normalde aylık 400 Euro veriyorum. Hafta sonları çalıştığı zaman ek 20 Euro veriyorum.