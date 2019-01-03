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Ankara'da öğretim görevlisini öldüren zanlı, adliyede (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 03.01.2019 19:42 | Son Güncelleme

'GEÇMEM İÇİN KOPYA ÇEKMEM GEREKİYORDU' Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan İsmail H., savcıya verdiği ifadesinde yaşanan olayı anlattı. 2014'de Kıbrıs'ta hukuk fakültesi kazandığını söyleyen Hasan İsmail H., "2015 yılında yatay geçişle Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne geldim.

'GEÇMEM İÇİN KOPYA ÇEKMEM GEREKİYORDU'
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan İsmail H., savcıya verdiği ifadesinde yaşanan olayı anlattı. 2014'de Kıbrıs'ta hukuk fakültesi kazandığını söyleyen Hasan İsmail H., "2015 yılında yatay geçişle Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne geldim. Tarafıma haksızlık yapıldı. 2. sınıftan başlamam gerekirken 1. sınıftan başlatıldım. Ceren Damar Şenel danışman hocamdı. Bu sorunlarımı ona anlatıyordum. Ama bana ters cevaplar veriyordu. Ben, derslerimin yoğun olması nedeniyle üniversiteye sınavdan sınava gidiyordum. Ders çalışmalarımı ise evde yapıyordum. O gün 3 sınavım vardı. Derslerimin yoğun olması nedeniyle sınava hazır değildim. Geçmem için kopya çekmem gerekiyordu. Bu nedenle sınavdan geçmek için kopya hazırladım" dedi.
'2 EL ATEŞ ETTİM, SONRA BIÇAK İLE SALDIRDIM'
Sınav salonuna girdiğinde araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'i gördüğünü belirten Hasan İsmail H., "Sınav başladıktan sonra hazırladığım kopyayı çıkardım ve kopya çekmeye başladım. Bir süre sonra Ceren Damar Şenel, beni kopya çekerken yakaladı. Hakkımda tutanak tutarak kopya çektiğim için işlem yaptı. Gün içerisinde birkaç kez onunla görüştüm. Odasına gittim ancak beni tersledi 'çık git' falan dedi. Sonra eve gittim babamın silahını aldım. Daha önceden de bıçak almıştım. Sonra tekrar Ceren Damar Şenel ile görüşmek için odasına gittiğimde kendime hakim olamadım. Evden aldığım babamın silahını doldur boşalt yaptım ve Ceren Damar Şenel'e 2 el ateş ettim. Sonra da bıçak ile saldırdım. Ne kadar vurduğumu hatırlamıyorum. Daha sonra tabancayı başıma dayadım ve intihar etmek istedim. Ancak odaya hocalar ve öğrenciler girmeye başlamıştı. Ben de olayın şoku nedeniyle oradan kaçtım. Annemi aradım sonra babamla birlikte karakola giderek teslim oldum" ifadelerini kullandı. Hasan İsmail H. ve gözaltına alınan babası Ö.H.'nin savcılıktaki sorgusu sürüyor.

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