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Ankara'da öğretim görevlisini öldüren zanlı, adliyede (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 03.01.2019 21:39 | Son Güncelleme

ZANLI TUTUKLANDI, BABA SERBEST Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı'nda araştırma görevlisi olan Ceren Damar Şenel'i öldürmek suçundan adliyeye sevk edilen Hasan İsmail Hikmet savcılık sorgusunda emniyetteki ifadesini tekrarlayarak, öfkesine yenildiğini ve çok pişman olduğunu söyledi.

ZANLI TUTUKLANDI, BABA SERBEST
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı'nda araştırma görevlisi olan Ceren Damar Şenel'i öldürmek suçundan adliyeye sevk edilen Hasan İsmail Hikmet savcılık sorgusunda emniyetteki ifadesini tekrarlayarak, öfkesine yenildiğini ve çok pişman olduğunu söyledi. Sorgunun ardından zanlı Hikmet 'kasten adam öldürmek suçundan' tutuklanma, baba Ö.H. ise yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, Hasan İsmail Hikmet'in tutuklanmasına, baba Ö.H.'nin ise yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
VÜCUDUNDA 2 KURŞUN VE 18 BIÇAK DARBESİ TESPİT EDİLDİ
Bu arada Ceren Damar Şenel'in yapılan ilk otopsisinde vücudunda 2 mermi ve 18 bıçak yarası tespit edildi.

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