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Ankara’da okul servisleri denetlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 17:26 | Son Güncelleme

Ankara’da eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte okul çevreleri ve servis araçları denetlendi.Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, okul çağındaki çocukların huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarının sağlanması, servis araçlarının karışabileceği kazaların önlenmesi ve taşımacılık faaliyetinin disiplin altında tutulması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda bin 73 okul servis aracının denetlendiği belirtildi.

Ankara’da eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte okul çevreleri ve servis araçları denetlendi.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, okul çağındaki çocukların huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarının sağlanması, servis araçlarının karışabileceği kazaların önlenmesi ve taşımacılık faaliyetinin disiplin altında tutulması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda bin 73 okul servis aracının denetlendiği belirtildi. Okul Servis Aracı Yönetmeliği hükümlerine göre eksiklikleri bulunan ve kural ihlali tespit edilen 33 servis aracına cezai işlem uygulandığı belirtildi. 421 servis aracının denetlenerek 48‘ine işlem yapıldığı, 14’ünün trafikten men edilerek, toplamda 36 bin 20 TL para cezası uygulandığı kaydedildi. Açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda 2-6 Eylül 2019 tarihleri arasında bin 460 öğretmenimize ‘trafik güvenliği eğitimi’ verilmiştir. Okul servis sürücülerine, rehber personele ve öğrencilere yönelik ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’, ‘Bu Yolda Hep Birlikteyiz’, ‘Kırmızı Düdük’ kampanyaları çerçevesinde trafikte farkındalık oluşturmak amacıyla bilinçlendirme eğitimlerine devam edilecektir" denildi.

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