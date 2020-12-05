HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara’da öldürdüğü eski nişanlısının cesedini Sakarya TEM Otoyolu’na attı

Ankara’da öldürdüğü eski nişanlısının cesedini Sakarya TEM Otoyolu’na attı

05.12.2020 17:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da eski nişanlısı Yasemin Aydın’ı öldürüp cesedini araçla TEM Otoyolu’nun Sakarya geçişinde yol kenarına atan F.A, İstanbul’da güvenlik güçlerine teslim olup cinayeti itiraf etti.

Ankara’da eski nişanlısı Yasemin Aydın’ı öldürüp cesedini araçla TEM Otoyolu’nun Sakarya geçişinde yol kenarına atan F.A, İstanbul’da güvenlik güçlerine teslim olup cinayeti itiraf etti. İfade doğrultusunda jandarma ekiplerinin yaptığı aramada yol kenarında bulunan talihsiz kadına ait ceset, savcı incelemesi sonrasında morga götürüldü.
Edinilen bilgilere göre olay, 41 yaşındaki F.A.’nın İstanbul’da güvenlik güçlerine verdiği ifade üzerine ortaya çıktı. F.A. isimli şahıs Ankara’da bu sabah saatlerinde eski nişanlısı olduğu iddia edilen 40 yaşındaki Yasemin Aydın’ı öldürdü. Kadının cesedini kullandığı otomobile koyan F.A., araçla TEM Otoyolu’nun Sakarya geçişi Erenler mevkiine geldi. Emniyet şeridine park ettiği otomobilden cesedi indiren F.A., sürükleyerek yol kenarındaki ağaçlık alana taşıdı. Kadının cesedini otoyola yaklaşık 4 metre mesafedeki ağaçlık alana bırakan F.A., kimse fark etmeden yoluna devam etti. Katil şüphelisi eski nişanlı, aynı araçla İstanbul’a kadar gitti ve güvenlik güçlerine teslim oldu. Verdiği ifadede eski nişanlısını öldürdüğünü ve cesedini otoyol kenarına bıraktığını itiraf eden eski nişanlı gözaltına alındı. İtiraf üzerine harekete geçen Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, otoyolun belirtilen bölgesinde arama çalışması yaptı. Cinayet kurbanı kadın, 1 saatlik çalışma sonucunda otoyol kenarındaki ağaçlık alanın içinde bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı, ceset üzerinde inceleme yaptı. Aydın’ın cenazesi daha sonra cenaze aracıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna götürüldü. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Korkunç olay! Çocuklarını görmeye geldi, başından silahla vurduKorkunç olay! Çocuklarını görmeye geldi, başından silahla vurdu
10 Kasım resmi tatil mi?10 Kasım resmi tatil mi?
1/

En Çok Okunan Haberler

Sahillerde buluyor, geçimini böyle sağlıyor

Sahillerde buluyor, geçimini böyle sağlıyor

Türk profesörlerin aşısında gönüllü isimden yan etki açıklaması

Türk profesörlerin aşısında gönüllü isimden yan etki açıklaması

Aşkını ilan etti! 'K.çına kadar mini etekle...'

Aşkını ilan etti! 'K.çına kadar mini etekle...'

Yarı çıplak sahaya atlayan Kinsey Wolanski yine şaşırttı!

Yarı çıplak sahaya atlayan Kinsey Wolanski yine şaşırttı!

Yerli aşı gönüllüsünden yan etki açıklaması

Yerli aşı gönüllüsünden yan etki açıklaması

Burada bugüne kadar tek bir vaka görülmedi

Burada bugüne kadar tek bir vaka görülmedi

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca paylaştı: İşte 3 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 3 Aralık koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Koronavirüse yakalanan baba ve iki oğlu hayatını kaybetti

Koronavirüse yakalanan baba ve iki oğlu hayatını kaybetti

10 yıl önce 2 bin TL'ye aldı! Fabrikanın teklifini bile reddetti

10 yıl önce 2 bin TL'ye aldı! Fabrikanın teklifini bile reddetti

Korkutan açıklama: 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir

Korkutan açıklama: 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir

Diğer Haberler

Yer: Bursa! Polis sirenini duyunca böyle kaçtılar

Yer: Bursa! Polis sirenini duyunca böyle kaçtılar

Çorum'da kısıtlamayı ihlal eden sürücü: Telefonum bozuldu, mecbur çıktım

Kısıtlamayı ihlal eden sürücüden şaşırtan savunma

Kocaeli'de korkunç olay! Çocuklarını görmeye gelen damadını öldürdü

Korkunç olay! Çocuklarını görmeye geldi, başından silahla vurdu

Kocaeli'de hamile kadın koronavirüsten öldü

Kocaeli'de hamile kadın koronavirüsten öldü

Aksaray'a karısını tüfekle vuran adamdan pes dedirten sözler: Haberim yokmuş gibi çek kanka

Pişkinliğin böylesi: Haberim yokmuş gibi çek kanka

New York’ta 5 katlı binada korkutan yangın

New York’ta 5 katlı binada korkutan yangın

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.