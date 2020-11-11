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Ankara’da orman ürünleri deposunda büyük yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 23:08 | Son Güncelleme

Ankara’nın Altındağ ilçesinde iki katlı sunta deposunda çıkan yangın, arkasındaki 4 katlı apartman ile bitişiğindeki iş yerine de sıçradı.

Ankara’nın Altındağ ilçesinde iki katlı sunta deposunda çıkan yangın, arkasındaki 4 katlı apartman ile bitişiğindeki iş yerine de sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle saat 19.30 sıralarında Altındağ ilçesi Önder Mahallesi’ndeki iki katlı sunta deposunda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek deponun tamamını sardı. Yangın, deponun arka tarafında bulunan 4 katlı apartmana ve bitişiğindeki iş yerine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada polis ekipleri de binadakileri tahliye etti. İtfaiye ekipleri mahallede paniğe neden olan yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.

Öte yandan 4 katlı bina ve bitişiğindeki yangın kısa sürede söndürülürken, kereste ve sunta deposundaki yangına devam etti. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olay yerine gelerek, itfaiye ekiplerinden bilgi aldı. Olay yerinde açıklamada bulunan Yavaş, yangında can kaybı ve yaralananın olmadığını ve ekiplerin yangına müdahalesinin devam ettiğini söyledi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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