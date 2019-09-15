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Ankara'da orman yangını; 10 dönüm alan zarar gördü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2019 15:45 | Son Güncelleme

 ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde Soğuksu Millî Parkı'nda çıkan yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Ankara'da orman yangını; 10 dönüm alan zarar gördü

Mustafa ÖZDEMİR/KIZILCAHMAM (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde Soğuksu Millî Parkı'nda çıkan yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında 10 dönüm alan zarar gördü.
Öğlen saatlerinde Kızılcahamam Soğuksu Millî Parkı seyir terası bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden Soğuksu Millî Parkı'ndaki özel güvenlik çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile çevre ilçelerden çok sayıda arazöz sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yaklaşık 10 dönüm alanın zarar gördüğü yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ankara'da orman yangını; 10 dönüm alan zarar gördü

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