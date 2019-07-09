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Ankara’da ormanlık alan küle döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 17:34 | Son Güncelleme

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde 5 futbol sahası büyüklüğünde, çam ağaçlarıyla sarılı ormanlık alan yangın sonucu küle döndü.Ankara’nın Gölbaşı ilçesi Karşıyaka Mahallesi Şahinsevin İlkokulu’nun karşısında bulunan 5 futbol sahası genişliğindeki çamlık alan yanarak küle döndü.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde 5 futbol sahası büyüklüğünde, çam ağaçlarıyla sarılı ormanlık alan yangın sonucu küle döndü.
Ankara’nın Gölbaşı ilçesi Karşıyaka Mahallesi Şahinsevin İlkokulu’nun karşısında bulunan 5 futbol sahası genişliğindeki çamlık alan yanarak küle döndü. Yangının çıktığını gören mahalleli itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Orman Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de gelerek destek verdi. Alevler kontrol altına alınırken, kurumlar ortaklaşa soğutma çalışmalarını sürdürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken çam ağaçlarıyla sarılı ormanda yaşatan irili ufaklı canlıların telef olduğu öğrenildi. Olay sonrasında yangının çıkma sebebi araştırıldığı bilgisine ulaşıldı.

Ankara’da ormanlık alan küle döndü

Ankara’da ormanlık alan küle döndü

Ankara’da ormanlık alan küle döndü

Ankara’da ormanlık alan küle döndü

Ankara’da ormanlık alan küle döndü

Ankara’da ormanlık alan küle döndü

Ankara’da ormanlık alan küle döndü

Ankara’da ormanlık alan küle döndü

Ankara’da ormanlık alan küle döndü

Ankara’da ormanlık alan küle döndü

Ankara’da ormanlık alan küle döndü

Ankara’da ormanlık alan küle döndü

Ankara’da ormanlık alan küle döndü
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