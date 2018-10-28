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Ankara'da ormanlık alanda Suriyeli çocuğun cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2018 11:37 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Altındağ ilçesindeki ormanlık alanda 15 yaşındaki Suriyeli çocuğa ait ceset bulundu.

Ankara'da ormanlık alanda Suriyeli çocuğun cesedi bulundu

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Altındağ ilçesindeki ormanlık alanda 15 yaşındaki Suriyeli çocuğa ait ceset bulundu.
Sabah saatlerinde Doğantepe Mahallesi'nde çevreden geçenler, yol kenarındaki ormanlık alanda ağaçlar arasında ceset gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kafası parçalanan cesedin, Suriye uyruklu 15 yaşındaki Cumali Elselim'e ait olduğunu belirledi. Elselim'in cansız bedeni, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Elselim'in ilk incelemelere göre darp sonucu öldüğü tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ankara'da ormanlık alanda Suriyeli çocuğun cesedi bulunduAnkara'da ormanlık alanda Suriyeli çocuğun cesedi bulunduAnkara'da ormanlık alanda Suriyeli çocuğun cesedi bulundu

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