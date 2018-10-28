Ankara'da ormanlık alanda Suriyeli çocuğun cesedi bulundu (2)

'TAŞLA KAFASINA VURARAK ÖLDÜRDÜ'

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, Suriye uyruklu 15 yaşındaki Cumali Elselim'in en son 17 yaşındaki arkadaşı İ.G. ile görüştüğü tespit edildi. Bunun üzerine gözaltına alınan İ.G. emniyetteki ifadesinde, dün akşam saatlerinde Elselim ile görüştüklerini ve daha sonra olay yerinde arkadaşı H.Y. (17) ile buluştuklarını söyledi. Görüşme sırasında H.Y. ile Elselim'in tartıştığını ve daha sonra kavga ettiklerini belirten İ.G., arkadaşı H.Y.'nin yerden aldığı taşla Elselim'in kafasına vurarak öldürdüğünü iddia etti. Olay sonrasında korktuğunu ve eve kaçtığını belirten İ.G., daha sonra H.Y.'nin kendisini arayıp olay yerine çağırdığını söyledi. H.Y.'nin araba çalmak için kendisinden yardım istediği öne süren İ.G. bu teklife de reddettiğini ifade etti.

KATİL ZANLISI ÇALDIĞI ARABAYLA YAKALANDI

İ.G.'nin ifadesi üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, H.Y.'nin gece saatlerinde Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri tarafından çaldığı arabayla yakalandığını ve Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildiğini öğrendi. Katil zanlısı H.Y. ve arkadaşı İ.G'nin emniyetteki ifadesi sürüyor.

