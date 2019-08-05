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Ankara'da otelde yangın paniği; 28 kişi tahliye edildi, 10 kişi dumandan etkilendi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 08:16 | Son Güncelleme

ANKARA'da, bir otelin saunasında çıkan yangın sonrası içeride mahsur kalan 28 kişi tahliye edildi, dumandan etkilenen 2'si çocuk 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da otelde yangın paniği; 28 kişi tahliye edildi, 10 kişi dumandan etkilendi

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, bir otelin saunasında çıkan yangın sonrası içeride mahsur kalan 28 kişi tahliye edildi, dumandan etkilenen 2'si çocuk 10 kişi hastaneye kaldırıldı.
Saat 04.00 sıralarında Çankaya ilçesindeki Birlik Mahallesi 412 Sokak üzerindeki 5 katlı otelin saunasında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler, saunayı sararken, dumanlar da otele yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
PENCERELERİ KIRIP YARDIM İSTEDİLER
Otel müşterilerinden bazıları pencereleri kırıp, bazıları ise balkonlara çıkarak yardım istedi. İtfaiye ekipleri içeride mahsur kalan müşterileri, uzanan merdiven yardımıyla pencere ve balkonlardan kurtardı. Daha sonra gaz maskelerini takan ekipler, en alt kattaki saunada meydana gelen yangına müdahale etti. Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiye erleri, tüm odaları kontrol ettikten sonra içeride kimsenin kalmadığını tespit etti. Büyük paniğin yaşandığı yangında, dumandan etkilenen 2'si çocuk 10 kişi tedavi edilmek üzere ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
DUMANI FARK EDEN KÖPEK, EVDEKİLERİ UYANDIRDI
Öte yandan, otelin hemen bitişiğindeki apartmanın zemin katı da yoğun duman altında kaldı. Burada oturan ve o saatte uyuyan bir çift, evde besledikleri köpeklerinin dumanı fark edip havlamasıyla uyandı. Ardından içerideki yoğun dumanı fark eden aile, köpeklerini de alarak evi terk etti. Yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından çift evlerine geri döndü.
Polis ve itfaiye ekipleri, kimsenin yaralanmadığı yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

FOTOĞRAFLI

Ankara'da otelde yangın paniği; 28 kişi tahliye edildi, 10 kişi dumandan etkilendiAnkara'da otelde yangın paniği; 28 kişi tahliye edildi, 10 kişi dumandan etkilendiAnkara'da otelde yangın paniği; 28 kişi tahliye edildi, 10 kişi dumandan etkilendiAnkara'da otelde yangın paniği; 28 kişi tahliye edildi, 10 kişi dumandan etkilendi

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