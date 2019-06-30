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Ankara'da oto hırsızlarına 'Balta' operasyonu: 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 01:29 | Son Güncelleme

ANKARA'da, oto hırsızlık çetesine yönelik düzenlenen 'Balta' isimli operasyonda, çete lideri 'Balta' lakaplı Necati D.

Ankara'da oto hırsızlarına 'Balta' operasyonu: 4 tutuklama

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, oto hırsızlık çetesine yönelik düzenlenen 'Balta' isimli operasyonda, çete lideri 'Balta' lakaplı Necati D. dahil 7 kişi gözaltına alındı. Öte yandan bir başka operasyonda, çaldıkları araçları parçalayan 3 şüpheli ise suçüstü yakalandı. Şüphelilerden Necati D. ve çete üyesi 3 kişi tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ankara’da meydana gelen oto hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Yaklaşık 3 aylık çalışmanın neticesinde, liderliğini 'Balta' lakaplı Necati D’nin yaptığı bir çetenin izine ulaştı. Çeteyi takibe alan ekipler, Ankara, Konya ve Antalya’da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, çete lideri 'Balta' lakaplı Necati D. dahil 7 kişiyi gözaltına aldı.
'BALTA' VE 3 ÜYESİ TUTUKLANDI
Derinleştirilen çalışmalar kapsamında, çete liderinin polis takibini fark ettiği ve aylarca ortalıktan kaybolduğu saptandı. Ayrıca, kendi üyelerini de dolandırmaya çalıştığı belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Haklarında çok sayıda oto hırsızlık kaydı bulunan çete lideri Necati D, Ferhat K, Atakan A. ve Tayfun G. çıkarıldıkları nöbetçi sulh hakimliğince tutuklandı 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ARAÇLARI PARÇALARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Öte yandan, Altındağ ilçesinde meydana gelen 2 oto hırsızlık olayını inceleyen ekipler, 3 şüphelilerin izine ulaştı. Şüphelileri takibe alan ekipler, çaldıkları 2 aracı İvedik Hurdacılar Sitesi’ndeki depolarında parçalayacaklarını tespit etti. Hemen harekete geçen ekipler, 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ankara'da oto hırsızlarına 'Balta' operasyonu: 4 tutuklamaAnkara'da oto hırsızlarına 'Balta' operasyonu: 4 tutuklamaAnkara'da oto hırsızlarına 'Balta' operasyonu: 4 tutuklama

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