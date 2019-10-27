HABER

Ankara'da oto hırsızlığı operasyonunda 5 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2019 11:47 | Son Güncelleme

Ankara'da oto hırsızlığı operasyonunda 5 tutuklama   ANKARA'da son 10 günde 5 otomobili çaldıkları gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan 5 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara'da oto hırsızlığı operasyonunda 5 tutuklama

ANKARA'da son 10 günde 5 otomobili çaldıkları gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan 5 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden biri, akaryakıt istasyonundan yakıt alırken otomobilden inmeyerek, ücreti ödemek için uzattığı kolundaki dövmeden tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro ekipleri, Mamak, Yenimahalle ve Altındağ'da park halindeki 5 otomobilin 10 gün içerisinde çalınması sonrası çalışma başlattı. Ekipler, otomobillerin çalındığı adreslerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek şüphelileri belirlendi. 5 şüpheliden biri ise akaryakıt istasyonundan yakıt alırken otomobilden inmeyerek, ücreti ödemek için uzattığı kolundaki dövmeden tespit edildi. Ayrıca 5 şüphelinin, çalıntı otomobillerin akü, teyp, ses sistemi, jant, lastik gibi parçalarını sökerek sanayi sitesinde sattıkları belirlendi.

ARAÇLAR TESLİM EDİLDİ

Polis otomobilleri çaldığı belirlenen E.K, M.A, M.E, H.İ.Ş ve G.K.'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan 5 otomobil ile sökülerek satılan parçaları bulunarak sahiplerine teslim edildi.

PARTNERAslı Enver ile Murat Boz ayrılığın eşiğinde mi?Aslı Enver ile Murat Boz ayrılığın eşiğinde mi?
Yavru kediyi kurtarmak isterken canından oluyorduYavru kediyi kurtarmak isterken canından oluyordu
Vapur beklerken kalp krizi geçirip öldüVapur beklerken kalp krizi geçirip öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Öz abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi!

Öz abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi!

Dünya Trump'ın tweet'ini konuşuyor! Bağdadi öldürüldü mü?

Dünya Trump'ın tweet'ini konuşuyor! Bağdadi öldürüldü mü?

Mazlum Kobani'nin 'kırmızı bülten' dosyası ortaya çıktı!

Mazlum Kobani'nin 'kırmızı bülten' dosyası ortaya çıktı!

Mucize Doktor setinden selfie geldi!

Mucize Doktor setinden selfie geldi!

Bakan duyurdu! Ne satılacak ne de kiralanacak

Bakan duyurdu! Ne satılacak ne de kiralanacak

Her şeyi zanlının dövmesi ele verdi!

Her şeyi zanlının dövmesi ele verdi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
10 günde 5 araç çalan hırsızları koldaki dövme yakalattı

Her şeyi zanlının dövmesi ele verdi!

Ankara'da dehşet anları! Kalabalığın arasına daldı, abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi! !

Öz abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi!

Çorum’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Çorum’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Giresun'da korkunç yangın! Baba ve oğlu yanarak can verdi!

Baba ve oğlu yanarak can verdi!

Hakkari Yüksekova'da ev inşaatında çökme: 7 yaralı

Ev inşaatında çökme: 7 yaralı

İzmir'de korkunç kaza: 1 ölü, 5 yaralı

İzmir'de korkunç kaza: 1 ölü, 5 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.