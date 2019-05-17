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Ankara'da oto sanayi bölgesinde yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 01:02 | Son Güncelleme

ANKARA'da İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde çıkan yangında 3 oto lastik dükkanı kullanılamaz hale geldi.

Caner ÜNVER- Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde çıkan yangında 3 oto lastik dükkanı kullanılamaz hale geldi.

Yenimahalle ilçesinde İvedik Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir otomobil lasti dükkanında, saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki 2 işyerine daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çok sayıda itfaiye aracıyla yapılan müdahale sonucunda yangın yaklasik 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında, ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken, 3 oto lastik dükkanı kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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