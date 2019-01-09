HABER

Ankara'da otobüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 13:48 | Son Güncelleme

Ankara'da otobüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Adapazarı'ndan Ankara istikametine giden Mustafa Hasanoğlu'nun kullandığı 34 JC 9014 plakalı VİB Turizm'e ait yolcu otobüsü, TEM Otoyolu'nun İne Mahallesi mevkisinde, aynı yönde seyreden Hasan Demir yönetimindeki 01 C 4970 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otobüs, yol kenarındaki bariyerlere vurarak durabildi.

Kazada, otobüs sürücüsü Hasanoğlu olay yerinde hayatını kaybetti, yolculardan 8'i yaralandı.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Dünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalıDünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalı
Köpeğin iki yaban domuzuna karşı mücadelesi görüntülendiKöpeğin iki yaban domuzuna karşı mücadelesi görüntülendi
Kocaeli'de anne ve kızının kaybolmasıKocaeli'de anne ve kızının kaybolması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kahramankazan TIR trafik kazası yolcu otobüsü

En Çok Okunan Haberler

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

Palu ailesine canlı yayında gözaltı!

Palu ailesine canlı yayında gözaltı!

İşte kredi kartı borcu yapılandırmadaki şartlar

İşte kredi kartı borcu yapılandırmadaki şartlar

Kızı büyüdü; şimdi bambaşka...

Kızı büyüdü; şimdi bambaşka...

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Çok sayıda konsolosluk ve elçilik binasında şüpheli paket alarmı

Çok sayıda konsolosluk ve elçilik binasında şüpheli paket alarmı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Başkonsolosluğu'nda hareketlilik... Polis geniş güvenlik önlemi aldı!

ABD Konsolosluğu'nda hareketli anlar

Özgür Özel'den flaş yerel seçim iddiası: Binali Yıldırım kazanırsa belediye başkanı olmayacak

Bu iddia doğruysa Ankara karıştır! 'Kazanırsa yerine...'

Tatil köyünde komutana uyuşturucu gözaltısı!

Tatil köyünde komutana uyuşturucu gözaltısı!

Akfa Holding soruşturması! Ünlü iş adamları dahil 84 kişiye dava açıldı

Ünlü iş adamları dahil 84 kişiye dava açıldı

İki odalı yayla evindeki zorlu yaşam mücadelesi

İki odalı yayla evindeki korku dolu yaşam!

Yapay zekanın ortadan kaldıramayacağı meslekler

Yapay zekanın ortadan kaldıramayacağı meslekler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.