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Ankara'da otobüsün çarptığı 2 avukat ve gazi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 15:45 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Sincan ilçesinde, FETÖ davalarının görüldüğü Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde belediye halk otobüsünün çarptığı avukatlar Zeynep İpek Hasçelik ve Özge Yıldırım ile 15 Temmuz gazisi Ebubekir Keskin yaralandı.

Ankara'da otobüsün çarptığı 2 avukat ve gazi yaralandı

ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Sincan ilçesinde, FETÖ davalarının görüldüğü Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde belediye halk otobüsünün çarptığı avukatlar Zeynep İpek Hasçelik ve Özge Yıldırım ile 15 Temmuz gazisi Ebubekir Keskin yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde meydana geldi. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde yolcuları indiren Pevlül T. yönetimindeki 06 DZ 2471 plakalı halk otobüsü, duruşma salonlarının karşısındaki duraktan yolcu aldı. Ardından hareket eden otobüs, baro servisini bekleyen Emniyet Genel Müdürlüğü avukatları Zeynep İpek Hasçelik ve Özge Yıldırım ile 15 Temmuz gazisi Ebubekir Keskin'e çarptı. Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Sincan Nafiz Körez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Zeynep İpek Hasçelik'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası otobüs sürücüsü Pevlül T, gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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