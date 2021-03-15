Ankara’da otobüsün çarptığı bir kişi hayatını kaybetti

Ankara’da karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kişiye şehirler arası yolcu otobüsü çarptı. Otobüsün çarptığı kişi olay yerinde can vererek hayatını kaybetti.

Olay, Konya yolu çıkışı Bala kavşağında meydana geldi. Emir Eren Ertaş’a karşıdan karşıya geçmeye çalışırken “Köksallar” firmasına ait 33 DK 857 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü çarptı. Meydana gelen kazada Emir Eren Ertaş olay yerinde can vererek hayatını kaybetti. Olaydan sonra bölgeye çok sayıda sağlık, olay yeri inceleme ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Ertaş’ın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırılırken polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

