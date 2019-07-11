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Ankara’da otomobil 300 metreden vadiye düştü: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 23:14 | Son Güncelleme

ANKARA’da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yaklaşık 300 metre yükseklikten İmrahor Vadisi’ne düştü.

Caner ÜNVER- Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yaklaşık 300 metre yükseklikten İmrahor Vadisi’ne düştü. Vadiye sarkıtılan halatlarla kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, sürücü Miraç M.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza, akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Oran Mahallesi Oran-Eymir yolu üzerinde meydana geldi. Miraç M. yönetimindeki 06 BB 9966 plakalı otomobil, Eymir Gölü’nden şehir merkezi yönünde ilerlediği sırada henüz belirlenemeyen nedenle sürücünün kontrolünden çıkarak, yol kenarındaki tel örgülere çarptı. Otomobil, tel örgülerin devrilmesi sonucu yaklaşık 300 metre yükseklikteki yamaçtan İmrahor Vadisi’ne sürüklendi. Taklalar atarak vadi tabanına düşen otomobilin sürücüsü Miraç M., araç içinde sıkıştı.

EKİPLER HALATLARLA VADİYE İNDİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, 300 metrelik dik yamaçtan otomobilin yanına inmekte güçlük çekti. Sarkıtılan halatlarla vadiye inen sağlık ve itfaiye ekipleri, sürücü Miraç M.’nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde başka kişilerin de olması ihtimali üzerine çevrede arama yapıldı. Miraç M.’nin cansız bedeni belediyeye ait cenaze aracıyla morga kaldırılırken, otomobil vinç yardımıyla vadiden çıkarıldı.

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