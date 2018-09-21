Ankara'da otomobil alev topuna döndü

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde seyir halindeki otomobil, motor bölümünün alev alması sonucu kullanılamaz hale geldi. Sürücü, otomobilden kendisini son anda dışarı atarak kurtuldu. Yangın cep telefonu kamerasına yansıdı. Lokanta işleten Erkan Berber, oto sanayi sitesinde bakımlarını yaptırdığı 06 AD 4997 plakalı otomobiliyle Kahramankazan'a dönerken Aydın Mahallesi yakınlarına geldiğinde aracın klima peteklerinden duman çıktığını fark etti. Ardından otomobilinin önünden alevlerin yükseldiğini gören Berber, frene bastı ancak frenin tutmadığını fark etti. El freni ile otomobili yavaşlatan Berber, alevlerin iyice sardığı otomobilinden kendisini son anda dışarı atarak kurtulabildi. Olay yerindeki diğer sürücülerin yangın tüpleriyle müdahale ettiği alevler, saniyeler içerisinde tüm otomobile yayıldı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Yangın sonucu otomobil hurda yığınına döndü. Servis bakımından yeni çıkardığı otomobilinin neden yandığına anlam veremediğini belirten Erkan Berber, canını kurtardığı için şükrettiğini söyledi.

